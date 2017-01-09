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Появились новые кадры пожара в школе села Глубинное на севере Приморья

Появились новые кадры пожара в школе села Глубинное на севере Приморья

Пользователь whatsapp «Вести:Приморье» поделился кадрами видео, очевидцем которого он стал. Так, в поле видеорагистратора  попал момент крупнейшего пожара, который дотла уничтожил сельскую школу. Происшествие случилось в ночь на 8 января.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, прокуратура проводит проверку по факту пожара. В Красноармейском районе ввели режим ЧС. Прокуратура объявила предостережение главе администрации района.

Отметим, в здании находились общеобразовательная школа № 14 и детский сад № 18. Пострадавших в пожаре нет.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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