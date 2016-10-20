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Новый знак появится на дорогах
С 1 марта 2021 года на дорогах России появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, сообщают «Вести:Приморье».
Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак "Фотовидеофиксация" будут устанавливать на трассах вне поселений в 150 - 300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты, отмечает РИА Новости.
Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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