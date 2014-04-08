Без тепла и воды третий день остаются более 110 домов во Владивостоке

Третий день пошёл как жители Эгершельда остаются без отопления и холодной воды. По информации сервиса «Отключения воды и света», подачу тепла и воды снова перенесли. На этот раз на 16:00 воскресенья, 10 января, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

В 71 доме на Крыгина, Саратовской, Верхнепортовой, Леонова, Импортной, Казанской, Комсомольской, Морозова, Нижнепортовой, Океанском проспекте, Перекопском переулке, Самарской, Сипягина, Станюковича, Стрельникова и Хабаровскаой нет отопления с полудня пятницы, 8 января.

Устранением аварии на теплосетях занимаются бригады АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация». Срок переносили уже не один раз. По последним данным, тепло вернут к 16:00 в дома по адресам:

Крыгина, 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 34, 36, 40, 74, 76, 82, 84, 86в;

Саратовская, 6, 7, 8, 10, 13;

Верхнепортовая, 9а, 11, 72/2, 72/3;

Леонова, 20а, 21, 21а, 22а, 25, 27, 31, 33, 64, 66, стр. 2;

Импортная, 16;

Казанская, 1, 5, 7;

Комсомольская, 29;

Морозова, 7, 9;

Нижнепортовая, 6г;

Океанский пр-т 99;

Перекопский пер., 3, 5, 7;

Самарская, 10а;

Сипягина, 6, 8, 10, 12, 19, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33;

Станюковича, 46;

Стрельникова, 4, 5а, 6а, 8, 10, 12;

Хабаровская, 14, 16, 20, 22, 24, 24а.

В 47 домах на Станюковича, Авраменко, Бестужева, Верхнепортовой, Морозова и Пестеля, с вечера 8 января нет холодной воды. Здесь на сетях холодного водоснабжения также произошла авария. Ремонтом занимаются бригады «Примводоканала».

Вернуть воду обещают сегодня к 16:00. Пока её нет по адресам:

Станюковича, 3, 10, 12, 16, 37, 39, 46, 49, 52, 54г, 55, 57, 57/2, 60а, 62, 64;

Авраменко, 2, 2-б, 6, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;

Бестужева, 5;

Верхнепортовая, 9, 9а, 11, 30, 32, 38, 40а, 44, 50, 56, 64, 64а, 66, 72/2, 72/3, 76, 76а, 78;

Морозова, 9;

Пестеля, 5;

Софьи Перовской, 1.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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