Движение по трассе ограничено: Госавтоинспекция обратилась в водителям Владивостока

Госавтоинспекция Владивостока рекомендует водителям и пешеходам соблюдать меры предосторожности, сообщают «Вести:Приморье».

В связи с последствиями снегопада во избежание возникновения аварийно опасных ситуаций на дороге руководство ГИБДД Владивостока призывает участников дорожного движения к осторожности и строгому соблюдению Правил дорожного движения. За прошедшие сутки в городскую ГИБДД поступило 84 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, 38 из которых – с материальным ущербом. 1 человек пострадал, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Помните, что тормозной путь при гололеде увеличивается в несколько раз. Безопасная скорость и дистанция – это самые важные моменты, на которые следует обратить внимание.

Также необходимо использовать помимо ближнего света фар – противотуманные фары. Кроме того, при эксплуатации транспортного средства важно избегать резких маневров, так как это может привести к дорожному происшествию.

Повышенная осторожность требуется и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при пересечении проезжей части. Для лучшего обозначения присутствия на дороге рекомендовано использовать светоотражающие элементы в одежде.

К настоящему времени ограничено движение для грузовых автомобилей на участке автодороги в районе п. Новый–Де-Фриз–Седанка–Патрокл (район Снеговая Падь). Так как из-за тумана в данной местности ограничена видимость, водителям легковых автомобилей лучше воздержаться от поездки по объездной трассе. Остальные участки автодорог в городе открыты для движения.

Уважаемые автолюбители, будьте осторожны и внимательны! Уважительно относитесь друг к другу, а также к пешеходам, переходящим проезжую часть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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