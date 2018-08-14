Экстренное предупреждение об ухудшении погоды на 15-16 января получают приморцы

По данным Приморского УГМС: в связи со смещением циклона днём 15 и ночью 16 января в южной половине края (Владивостокский, Артёмовский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, городской округ Большой Камень, ЗАТО по городу Фокино, Анучинский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Чугуевский, Черниговский, Шкотовский муниципальные районы) ожидается сильный снег с количеством от 10 до 18 мм за 12 часов и менее, сообщают «Вести:Приморье».

На дорогах возможны гололедица и снежный накат. В прибрежных районах местами прогнозируется метель при ветре от 20 до 25 м/с (Владивостокский городской округ, Находкинский городской округ, городской округ Большой Камень, ЗАТО по городу Фокино, Лазовский, Ольгинский, Хасанский муниципальные районы), отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В связи с полученным прогнозом возможны:

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального значения, затруднения в работе автотранспорта;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, перехлестом, налипанием снега) ЛЭП;

- аварии на объектах энергетики и ЖКХ;

- увеличение травматизма среди населения;

- обрушение слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций;

- скопление снежного покрова на кровле домов.

- нарушение в работе транспортного, в том числе междугороднего сообщения;

- нарушение паромного сообщения на территории ЗАТО города Фокино.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья требования безопасности на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Главное управление МЧС России функционирует в режиме повышенной готовности. Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС готовы к действиям по предназначению.

В случае нештатной ситуации следует сообщать по телефону 101 и 112.

Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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