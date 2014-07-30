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Многодетные семьи могут получить компенсацию, если отказываются от бесплатной земли

Многодетные семьи могут получить компенсацию, если отказываются от бесплатной земли

Источник фото: pixabay.com

Многодетным семьям России предложили компенсировать не только стоимость жилья, но и стоимость земельного участка, если они отказываются от бесплатной земли. С предложением наделить региональные власти таким правом выступили депутаты заксобрания Архангельской области, сообщают «Вести:Приморье».

«Регионам могут дать право компенсировать многодетным семьям не только стоимость жилья, но и участка, если те отказались от бесплатной земли», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутатов.

Предложение уже направлено в Госдуму, отмечает ura.ru.

Возможность получить земельный участок бесплатно у многодетных семей появилась в 2015 году. Правила получения земли устанавливают региональные власти. Так, в ряде субъектов семьям предлагают альтернативу в виде выплаты на строительство или покупку недвижимости. Сумма, как правило, рассчитывается из стоимости жилья на участке под ИЖС. Депутаты предлагают компенсировать не только стоимость жилья, но и земли под ним.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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