Продажи субсидируемых билетов в города Дальнего Востока возобновит Аэрофлот

Аэрофлот в ближайшее время возобновит продажи билетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорит пресс-служба Аэрофлота.

Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые увеличивают объём льготных пассажирских перевозок.

Пассажирам Аэрофлота доступны авиабилеты в рамках плоских тарифов во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Магадан, Калининград, Симферополь и обратном направлении.

Отметим, Аэрофлот приостановил продажу субсидируемых билетов в города Дальнего Востока в связи с достижением выделенного лимита бюджетного финансирования.

Компания исчерпала лимиты, но в ближайшее время ждёт новых поступлений денег на такие билеты.

Аэрофлот приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям.

Все подтверждённые, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января 11:00 Московского времени бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу в соответствии с правилами Аэрофлота.

В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]