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Новая схема мошенничества затронет многих, кто использует популярную соцсеть

Новая схема мошенничества затронет многих, кто использует популярную соцсеть

Источник фото: pixabay.com

В России набирает обороты новая схема мошенничества, сообщают «Вести:Приморье». Для этого используются архивы социальной сети «ВКонтакте», предупреждает «Роскачество». Об этом пишет ura.ru.

«Пользователю на почту, через пуш или в мессенджере приходит сообщение: „Архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту“. В качестве почты указывается не принадлежащий пользователю ящик. Мошенники предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, и сменить пароль по ссылке», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Переходить по ссылке не нужно, она фишинговая [мошенническая], хотя выглядит, как официальное уведомление соцсети «ВКонтакте», добавляется в сообщении.

Эксперты «Роскачества» дают советы, как избежать мошенничества:

  • Нельзя переходить по ссылкам из сообщений, особенно содержащих эмоцию («вас взломали», «вы выиграли»).
  • Адрес соцсети «ВКонтакте» нужно вводить вручную в браузере или пользоваться приложением.
  • Не вводите логины и пароли на посторонних сайтах.
  • В случае возникновения опасности меняйте пароль и обращайтесь в техподдержку.
  • Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией (2ФА).
  • Если вы переходили по вредоносным или подозрительным ссылкам, смените пароль.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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