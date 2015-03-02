Циклон принес больше месячной нормы осадков в некоторые районы Приморья

Активный циклон, накануне принесший в Приморье обильные снегопады, минувшей ночью переместился на север Японского моря. За сутки давление в его центре понизилось на 14 гПа. Снег начался утром в пятницу и продолжался большую часть субботней ночи, но к утру прекратился почти везде. Осадки сохранялись только местами на северо-востоке.

Интенсивность осадков была разной. В западной половине выпало от 4 до 11 мм (40 – 70% месячной нормы), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Наиболее интенсивные осадки прошли на востоке южных, юге центральных и в восточных районах Приморья. Здесь количество осадков превысило месячную норму, 100-180% (12 – 20 мм). Меньше всего осадков оказалось на северо-востоке, 1 – 2 мм.

Минимальная температура составила -17...-23 °С, в южных и восточных районах -10...-16 °С. Ветер усилился до 13 – 18 м/сек, отмечалась метель.

Во Владивостоке выпало 7 мм. Температура воздуха утром в пятницу была на уровне -9 °С, но с началом снегопада стала понижаться и к утру субботы составила -17 °С. Усилился северный ветер, началась метель. Минувшей ночью порывы ветра достигали 29 м/сек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]