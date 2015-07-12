Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:05

Огромная пробка «остановила» Владивосток

Огромная пробка «остановила» Владивосток

Источник фото: pixabay.com

Жители Владивостока в пабликах предупреждают, район Эгершельда сковала огромная пробка, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, это настоящий транспортный коллапс. Пробка начинается с Маяка. По словам местных жителей, движение остановлено в направлении центра города. Даже в том месте, где их никогда не бывает, машины стоят. Жители ближайших домов удивлены количеством машин во дворах.

«От Самбери до поворота на порт час ехала. Час, Карл! Там нет в это время обычно пробки. После МГУ резко всё спокойно и быстро. В чем причина?!», задаются вопросом в комментариях blog_vladivostok

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме