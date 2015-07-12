Огромная пробка «остановила» Владивосток

Жители Владивостока в пабликах предупреждают, район Эгершельда сковала огромная пробка, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, это настоящий транспортный коллапс. Пробка начинается с Маяка. По словам местных жителей, движение остановлено в направлении центра города. Даже в том месте, где их никогда не бывает, машины стоят. Жители ближайших домов удивлены количеством машин во дворах.

«От Самбери до поворота на порт час ехала. Час, Карл! Там нет в это время обычно пробки. После МГУ резко всё спокойно и быстро. В чем причина?!», задаются вопросом в комментариях blog_vladivostok

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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