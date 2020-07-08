«Стыдно»: Поступок мужчины в форме на автомойке обсуждают во Владивостоке

Клиенты автомойки во Владивостоке похитили товары с витрины, сообщают «Вести:Приморье».

Так, сотрудники автомойки рассказали о том, что поступок мужчин попал на видео. Двое клиентов пошли на преступление. Похитили расходные материалы.

«Данные люди приехали ночью помыть машину на автомойку. И украли полироли! Стыдоба! Если не вернёте их до завтра, хороший пиар по всем пабликам вам обеспечен! Мужики, неужели вы так мало зарабатываете, что не можете позволить себе купить автоароматизаторы, полироли и кофе?», — пишет автор поста в паблике dps_mesto.

На себя обращает внимание тот факт, что рядом находился мужчина в форме. Оказался он рядом с похитителями случайно или нет, неизвестно.

Пользователи паблика отметили, если мужчина причастен к краже, становится обидно за всех людей, которые носят форму и погоны.

«А Военный с ними?».

«Ребята, эта крутизна всегда нищая. Все бабки потратили на тачку, а на полироль теперь денег нет».

«Стыдобища-то какая».

«Позорники».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru