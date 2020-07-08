«Стыдно»: Поступок мужчины в форме на автомойке обсуждают во Владивостоке
Клиенты автомойки во Владивостоке похитили товары с витрины, сообщают «Вести:Приморье».
Так, сотрудники автомойки рассказали о том, что поступок мужчин попал на видео. Двое клиентов пошли на преступление. Похитили расходные материалы.
«Данные люди приехали ночью помыть машину на автомойку. И украли полироли! Стыдоба! Если не вернёте их до завтра, хороший пиар по всем пабликам вам обеспечен! Мужики, неужели вы так мало зарабатываете, что не можете позволить себе купить автоароматизаторы, полироли и кофе?», — пишет автор поста в паблике dps_mesto.
На себя обращает внимание тот факт, что рядом находился мужчина в форме. Оказался он рядом с похитителями случайно или нет, неизвестно.
Пользователи паблика отметили, если мужчина причастен к краже, становится обидно за всех людей, которые носят форму и погоны.
«А Военный с ними?».
«Ребята, эта крутизна всегда нищая. Все бабки потратили на тачку, а на полироль теперь денег нет».
«Стыдобища-то какая».
«Позорники».
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