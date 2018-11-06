Заявление Следственного комитета коснется миллионов граждан

В России необходимо ужесточить уголовную ответственность для физических лиц за неуплату налогов. Об этом заявила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — рассказала Леоненко в интервью «Известиям». По ее словам, необходимо уравнять ответственность за неуплату налогов для всех.

Кроме того, в Следственном комитете предложили сократить срок предоставления материалов Федеральной налоговой службой (ФНС) о должниках. Сейчас материалы доходят до следователя, только если гражданин не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако, по мнению Леоненко, это необходимо делать, как только налоговые органы вскрыли преступную схему и определили сумму ущерба. За 2 месяца нарушитель может избавиться от всех документов и вывести имущество, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]