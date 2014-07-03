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Таиланд повышает туристический налог

Таиланд повышает туристический налог

Источник фото: pixabay.com

Власти Таиланда в ближайшем будущем намерены ввести туристический налог в размере 10 долларов, сообщают «Вести:Приморье».  Об этом пишет «Интерфакс».

"Введение сбора с туристов в Таиланде обсуждается с 2016 года, однако эта мера все время откладывалась. Сейчас из-за пандемии экономика страны, которая в значительной степени зависит от туристов, ослабла. Поэтому власти готовы в ближайшем будущем ввести туристический сбор в размере 300 бат - это $10", - пишет портал Travel Off Path.

В 2021 году Таиланд готов принять около 10 млн иностранных гостей. Годом ранее туда прибыло 6,7 млн зарубежных путешественников - это значительно меньше, чем в 2019 году (40 млн).

"Небольшой налог не отпугнет туристов от поездок в Таиланд, в то время как текущее состояние инфраструктуры отпугнуть может. Доходы от сбора будут направлены на восстановление и поддержание туристических объектов, а также на предоставление медицинской помощи путешественникам", - сообщает портал.

На данный момент границы Таиланда открыты для иностранных туристов, но действует ряд жестких правил. В частности, путешественники обязаны провести 14-дневный карантин в одном из одобренных государством отелей и предоставить отрицательный тест ПЦР для въезда. Всего туристам нужно сдать три теста ПЦР до того момента, как они смогут свободно путешествовать по Таиланду. Без виз россияне могут находиться в стране до 30 дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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