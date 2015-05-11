«Пробирайся, дочка»: Действия таксиста возмутили горожан

Во Владивостоке действия водителя такси вызвали возмущение у жителей одного из районов, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина гуляя с дочкой, не смогла пройти на территорию детского сада. Калитка забора оказалась блокирована припаркованным автомобилем.

Вероятно, водитель не подумал о жителях, проживающих в этом районе. Людям приходится протискиваться между забором и машиной. К сожалению, получается это не у всех.

«Это мы пролезли, а перед нами женщина с маленьким ребёнком на руках и постарше, не смогла пройти, они пошли по лестнице вниз к другому входу...Сигнализация срабатывала, видела мужчина по колесу ударил, но реакции не было. #Uber который хочется убрать раз и навсегда!»,

пишет автор поста.

В комментариях пользователи предложили лишь радикальные решения ситуации. Вероятно, однажды водитель поймет, что парковать машину нужно там, где она не будет мешать прохожим.

«Эвакуатор, единственное решение. Проверено».

«К сожалению мы перестаём уважать законы, просто окружающих людей, плюнули на смущение и стеснение, лишь бы мне было удобно. А ведь наши действия и поступки видят- наши дети! И что же мы хотим? Какими они будут. К счастью, не все с таким мышлением и отношением к жизни- есть и другие нормальные морально люди и это радует».

«Действительно,жаль что калитка в другую соторну».

«Там вроде кирпич в лобовом должен торчать».

Видео dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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