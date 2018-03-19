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Синоптики рассказали, как изменится погода в Приморье уже завтра

Синоптики рассказали, как изменится погода в Приморье уже завтра

Источник фото: pixabay.com

В среду, 20 января, гребень антициклона удержит в Приморье погоду без осадков. Ночные морозы окрепнут. Минимальная температура составит -23...-30 °С, в горных районах до -38 °С, на побережье -16...-21 °С, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Примпогоду».

Днем ядро антициклона с континента переместится на Японское море. Северо-западный ветер поменяется на более теплый южный, начнется повышение температурного фона. День будет теплее вторника: -9...-15 °C, на побережье -3...-8°C.

В среду, 20 января, во Владивостоке осадков по-прежнему не ожидается. Ночь станет немного теплее предыдущей, -18…-20 °C. Днем потепление будет более ощутимым: -6…-8 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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