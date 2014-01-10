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Глава Примгидромета пояснил, как долго продержатся крещенские морозы

Глава Примгидромета пояснил, как долго продержатся крещенские морозы

Источник фото: pixabay.com

В Приморье сегодня была самая холодная ночь во второй декаде января, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Примпогоду».

Борис Викторович, как ранее и предполагалось, сегодня в Приморье наблюдаются настоящие крещенские морозы. Какова, с Вашей точки зрения, будет их продолжительность?

Действительно, сегодня у нас была самая холодная ночь во второй декаде января. Во Владивостоке столбик термометра перевалил отметку -20 градусов. Эта морозная погода связана с прохождением очага холода в нижней тропосфере, с температурами от -21 до -27 градусов.

Уже завтра, в среду, 20 января, этот очаг холода переместится к востоку и температура начнет повышаться. К завтрашнему утру температура в нижней тропосфере повысится до -12 градусов, а к 21 января — до -6 градусов.

Дальше пойдут колебания в диапазоне от -6 до -15 градусов. В середине третьей декады января над территорией Приморья может пройти атмосферный фронт с небольшим и кое-где умеренным снегом, а температура на побережье приблизится к нулевой отметке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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