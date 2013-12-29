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На угнанном автобусе приморец решил пересечь границу с Китаем

На угнанном автобусе приморец решил пересечь границу с Китаем

Житель Артема угнал пассажирский автобус и решил пересечь на нем границу с Китаем, сообщают «Вести:Приморье».

Через час ориентировка на угнанный автобус уже была у всех нарядов полиции. Но, искать долго транспортное средство не пришлось. Оно обнаружилось в кювете на трассе под Уссурийском, пишет newsbox24.tv.

Перед этим угонщик попал в ДТП. Что интересно, угонщик местный житель Артема. В автопарке его хорошо знают.  Сообщается, что он немного не в себе, а полиции он заявил, что ехал в сторону Китайской границы, хотел посетить Суйфыньхэ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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