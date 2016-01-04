Ночная погоня от полиции закончилась неудачно для водителя во Владивостоке

Во Владивостоке водитель решил уйти от погони с полицейскими машинами, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе водители стали очевидцами погони полицейских машин за нарушителем. В районе остановки «Молодежная» водитель автомобиля Toyota Mark был остановлен полицейскими и закован в наручники.

Погоня попала в поле видеорегистратора очевидца.

«Ночью Марковод пытался свалить от двух экипажей ДПС. Не получилось. В районе Молодежной был пойман»

, пишет автор поста.

«Смысл сваливать если не можешь убежать. Всегда попадали такие мамкины гонщики», написали в комментариях к посту.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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