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Названа причина ухода машин под воду на Патрокле

Названа причина ухода машин под воду на Патрокле

Источник фото: скрин видео dpscontrol_125rus

Житель Владивостока показал, что может явиться причиной ухода машин под лед на Патрокле, сообщают «Вести:Приморье».

Так, видео снял местный житель и разместил его в одном из приморских пабликов.  На кадрах видно, с косогора стекает вода, именно в то место, где сегодня наполовину под воду ушел автомобиль Daihatsu Mira.

«Причина почему тонут тачки на Патрокле каждый год. Аккуратнее»,

предупредил автор поста.

«Канализация чтоли? Нет, не в этом причина. Причина в отсутствии мозгов тех, кто тонет. Там вообще каждый день наблюдается полная дичь--родители привозят детей, дети резвятся на льду с полыньями, родители сидят в машине», отметили в комментариях.

«Вести:Приморье» сообщали ранее, Крутой дрифт закончился в «позе страуса» на Патрокле. Местные жители - любители покататься на коньках, знают это место, именно его они стараются обойти стороной.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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