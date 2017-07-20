Названа причина ухода машин под воду на Патрокле
Житель Владивостока показал, что может явиться причиной ухода машин под лед на Патрокле, сообщают «Вести:Приморье».
Так, видео снял местный житель и разместил его в одном из приморских пабликов. На кадрах видно, с косогора стекает вода, именно в то место, где сегодня наполовину под воду ушел автомобиль Daihatsu Mira.
предупредил автор поста.
«Канализация чтоли? Нет, не в этом причина. Причина в отсутствии мозгов тех, кто тонет. Там вообще каждый день наблюдается полная дичь--родители привозят детей, дети резвятся на льду с полыньями, родители сидят в машине», отметили в комментариях.
«Вести:Приморье» сообщали ранее, Крутой дрифт закончился в «позе страуса» на Патрокле. Местные жители - любители покататься на коньках, знают это место, именно его они стараются обойти стороной.
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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