Все стоит колом: Огромная пробка остановила движение во Владивостоке

Погода внесла коррективы с жизнь многих приморцев. Сильнее всего, силу «небесной канцелярии» ощутили те, кто сегодня пытается добраться до места назначение автотранспортом, сообщают «Вести:Приморье».

Постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье» рассказала, на улице Нейбута с 7 часов машины и автобусы не могут проехать участок на подъеме. Машины просто стоят. Гальмует даже 4WD-транспорт. Народ не может подняться и разворачивается назад, пишет автор.

Напомним, вчера Приморье накрыл очередной циклон. На улице потеплело, прошел дождь. Однако, затем погода показала минусовые отметки, все замерзло. Дороги превратились в каток. Приморцы в очередной раз отметили «день жестянщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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