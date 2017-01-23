Ветер до 40 метров и -25 градусов: Новый суперциклон накроет Приморье

28 и 29 января в южных и восточных районах Приморья ожидается серьезное ухудшение погоды, сообщают «Вести:Приморье».

Сегодня 27 января происходит зарождение очередного циклона в районе Монголии. В начальной стадии зарождения у молодого вихря будет очень мало влаги. Но в этот раз циклон двинется намного южнее, в сторону Желтого моря, пишет «Маглипогода».

Проходя вдоль побережья моря вихрь быстро начнет набирать влагу и соответственно углубляться. Утром циклон выйдет в район КНДР. На карте указан момент прохождения его в 10 часов утра по приморскому времени:

Днем 28 января и в ночь на 29 января вихрь будет проходить по акватории Японского моря и здесь произойдет резкое усиление вихря. Основное влияние циклона на Приморский край произойдет в ночь с 28 на 29 января. Далее вихрь начнет распадаться и будет вливаться в систему более влажного циклона с юга. В итоге, из этих циклонов 30 января образуется суперциклон, который будет медленно двигаться возле Курильских островов.

В связи с прохождением мощного циклона по Японскому морю, 28 и 29 января в Приморском крае ожидается ухудшение погоды, а в южных районах очень серьезное ухудшение погоды. Утром в крае еще на большей части будет чистое небо, в юго-западных районах будет уже облачно. В течение дня облачность очень быстро будет распространяться на всю территорию края. Ближе к обеду на юго-западе начнется снег, затем также снег будет распространяться по краю и усиливаться. На севере края осадки пройдут небольшие и только местами. Но чем южнее и восточнее, тем интенсивность осадков и сила ветра будет нарастать. Основные осадки ожидаются в период с 15:00 28.01.2021 года по 9:00 29.01.2021 года. Зона осадков будет двигаться с запада на восток. При этом ожидается сильный ветер, в южных и восточных районах очень сильный и местами штормовой, на побережье штормовой и местами ураганный. Местами ожидается сильная метель.





Количество осадков будет очень неравномерное. Если на севере их может вообще местами не быть, то на юге края местами может выпасть до 15-20 см и выше свежевыпавшего снега. В этот раз будет очень холодно, поэтому снег будет только в сухой фазе. На дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха днем 28 января от -5 °С до -15 °С, а вот в ночь на 29 января похолодает до -10 °С -25 °С. При таком ветре и сильной влажности будет очень холодно по ощущениям. Поэтому советую всем одеваться в эту ночь очень тепло, несмотря на не очень низкие температуры.

Внимание! В связи с влияние мощного циклона во Владивостоке, в Находке, Артеме, Фокино, а также Хасанский район, Надеждинский район, Шкотовский район, Партизанский район, Лазовский район и Ольгинский район, 28 и 29 января объявляется предупреждение №1. В этих районах, в период с 15:00 28.01.2021 года по 9:00 29.01.2021 года, пройдет снег, временами сильный, местами очень сильный. Ожидается сильная метель! На дорогах снежный накат и гололедица, возможны высокие снежные заносы. Ветер очень сильный и местами очень сильный и штормовой, на побережье местами ураган.

При таком ветре возможен обрыв проводов, веток деревьев и падения шитов, срыв крыш и так далее. Поэтому лучше спрячьте свое движимое имущество. Видимость будет очень плохая. Советую отказаться всем по возможности от выезда на автотранспорте и отметь рейсовые автобусы. Утром 29 января из-за сильно ветра, большой влажности и мороза будет очень холодно. Одевайтесь теплее! Берегите себя и своих близких. Далее ожидается постепенное прекращение осадков. Сильный ветер сохранится и установятся сильные морозы. Снова вернутся морозы местами даже под 40. А причина как раз в суперциклоне, который будет затягивать на юг Дальнего Востока воздух из Якутии. Начнется очень морозный и ветреный период.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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