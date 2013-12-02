Новый вид мошенничества со счетами граждан набирает силу

Мошенники предлагают россиянам открыть и пополнить инвестиционный счет. Об этом предупредили представители крупнейших брокерских компаний, сообщают «Вести:Приморье».

«Как правило, они [мошенники] подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности „продуктов“, которые такая компания представляет. А затем исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов», — цитирует руководителя управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрия Леснова РИА «Новости».

Леснов подчеркнул, что злоумышленники активизировались в этом направлении в связи увеличением числа брокерских счетов на Московской фондовой бирже, пишет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru