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Выплаты в размере 75 тысяч получит отдельная категория граждан

Выплаты в размере 75 тысяч получит отдельная категория граждан

Источник фото: pixabay.com

Волонтеры «Единой России» предложили ввести новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью. По мнению активистов, изменения помогут россиянам пережить эпидемию коронавируса, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет ura.ru.

Лидер партии Дмитрий Медведев объявил, что граждане, жившие в Севастополе во время его осады немецкими войсками, получат единоразовые выплаты в размере 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы, которое отмечалось в 2020 году. В прошлом году аналогичные выплаты получили другие ветераны Великой Отечественной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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