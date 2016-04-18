Минтруд готовится принять новое решение по пенсиям

Министерство труда и социальной защиты предложило дать возможность ражданам России подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в ПФ в электронном виде (в личном кабинете фонда или на портале госуслуг) или через МФЦ, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующий проект постановления направлен ведомством на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, сообщает в среду ТАСС.

В настоящее время получить пенсионные накопления можно тремя способами: как единовременную выплату, как накопительную пенсию или как срочную пенсионную выплату. Для этого граждане обязаны подать заявление в территориальное отделение ПФР или офис негосударственного пенсионного фонда (НПФ), предоставить паспорт и СНИЛС, а также справку из фонда о праве на страховую пенсию, поясняет «Парламентская газета».

Как отметили в НПФ, необходимость лично предоставить документы в офис Пенсионного фонда или направить их по почте создает ряд проблем для граждан и увеличивает срок назначения выплат. Кроме того, в период пандемии визиты в общественные места, особенно для пенсионеров, нежелательны.

В Минтруде сообщили, что также рассматривают предложение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов предоставить возможность подачи документов через МФЦ тем россиянам, чьи накопления находятся не только в ПФР, но и в НПФ, однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]