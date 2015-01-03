Загляните в свой паспорт: в России вступил в силу новый закон

В России 11 января в силу вступил новый регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Он запрещает ретушировать фотографии для паспортов. Новой нормой запрещается даже самая минимальная обработка снимка, сообщают «Вести:Приморье».

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — приводит слова из регламента «Российская газета».

Теперь россияне при подаче документов на получение или замену паспорта не смогут предоставлять фотографии, сделанные в линзах, изменяющих естественный цвет глаз. Если человек носит очки, то они должны быть без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза. Кроме того, фотография должна «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления».

Также появилось еще одно нововведение. Граждане, кто оформляет паспорт через портал госуслуг, может приостановить процедуру его оформления на срок не дольше 30 календарных дней в случае неявки заявителя в течение трех дней после приглашения на прием в подразделение по вопросам миграции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]