Сотрудники ГАИ помогают автомобилистам противостоять снежному циклону в Приморье

В полицию Владивостока к середине дня 28 января поступило уже 33 сообщения об автоавариях, сообщают «Вести:Приморье».

Осадки в виде снега значительно осложнили дорожную обстановку во Владивостоке. В связи с непогодой инспекторы ДПС призывают жителей и гостей краевого центра проявлять особую осторожность на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения. Автомобилистам необходимо следить за скоростным режимом и соблюдать дистанцию. Пешеходам внимательнее пересекать проезжую часть.

В настоящее время перекрыто движение для всех видов транспорта на самом крутом спуске в городе – по улице Капитана Шефнера. Также на участке автодороги Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл ограничено движение для большегрузов.

Необходимо отметить, что прошедшей ночью проезд фур в город все же осуществлялся: наряды полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку регулировали движение.

По центральным улицам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме.

За прошедшие сутки, 27 января, в ГИБДД Владивостока поступило 87 вызовов о дорожно-транспортных происшествиях. Пострадал один человек.

Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме и ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию, при необходимости помогают с вызовом технической службы или эвакуатора. В случае возникновения внештатных ситуаций и автоаварий сотрудники Госавтоинспекции Владивостока всегда окажут помощь участникам дорожного движения.

Дежурная часть полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]