Сегодня, 17:26
Снежный буран накрыл Владивосток (видео)
Мощная снежная метель разыгралась во Владивостоке после 16 часов дня 28 января, сообщают "Вести:Приморье". Резко усилился ветер, видимость упала практически до нуля, машины и люди передвигаются "на ощупь".
Водителям приходится, буквально, высматривать впередиидущие машины, чтобы сохранить безопасное расстояние. Ранее сообщалось, что после 16 часов и до 10 часов вечера осадки превратятся в очень сильный обложной снег интенсивностью 15 сантиметров за 6 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: