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Снежный буран накрыл Владивосток (видео)

Снежный буран накрыл Владивосток (видео)

Мощная снежная метель разыгралась во Владивостоке после 16 часов дня 28 января, сообщают "Вести:Приморье". Резко усилился ветер, видимость упала практически до нуля, машины и люди передвигаются "на ощупь".

Водителям приходится, буквально, высматривать впередиидущие машины, чтобы сохранить безопасное расстояние. Ранее сообщалось, что после 16 часов и до 10 часов вечера осадки превратятся в очень сильный обложной снег интенсивностью 15 сантиметров за 6 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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