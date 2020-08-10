Вчера, 14:00
"Мы - люди, все ещё люди": поступок владивостокских водителей вызвал восхищение приморцев
Необычную картину во Владивостоке запечатлел на видео пользователь социальной сети. Как сообщает "Вести: Приморье". На кадрах видно, как две легковушки пытаются затащить буксующую на льду фуру на подъем в сторону БАМа.
И хотя попытка владивостокских водителей так и не увенчалась успехом ("На самом верху встали. Метров 10 не хватило, там лёд гольный", - рассказал один из участников операции), пользователей социальной сети восхитил этот поступок:
"Дорожное братство",
"Русская тройка",
"Ребята молодцы! Взаимовыручка радует и надежду вселяет",
"Ребята ваш порыв души засчитан будет. Мы - люди, все ещё люди",
"Завтра двигатель будет тыц-тыц-тыц, 20 км не более разгоняться, а так - красавчики, респект пацанам".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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