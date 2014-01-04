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Утро не задалось: На дороге затор, кипяток разлился по проезжей части во Владивостоке

Утро не задалось: На дороге затор, кипяток разлился по проезжей части во Владивостоке

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus

Во Владивостоке на улице Никифорова прорвало трубу. Кипяток разливается по проезжей части, сообщают «Вести:Приморье».

Авария на теплосети произошла в районе 25-й школы, отмечает автор поста в соцсети Приморья. Водитель поделился кадрами, предупредив горожан, что проезд по этому участку дороги стал опасным.

Кипяток на дороге и мороз на улице до -20 градусов могут сыграть злую шутку с автовладельцами.  Также автор отметил, движение медленное, возможен серьезны затор.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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