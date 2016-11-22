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Приморцы засняли на видео следы от огромных прыжков амурского тигра
31 января в село Бреевка Спасского района в центральном Приморье пришел тигр, который задавил собаку, сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье".
Местных жителей особо впечатлили длина тигринных прыжков, отчетливо запечатленные на снегу.
"Ничего у него прыжок... Прыжок, фух, фух и туда следы пошли", - описывает увиденное автор видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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