Разыскиваются трое: полиция назвала приметы напавших на сотрудников полиции и офицера Росгвардии

В Приморье разыскивают троих мужчин, напавших на сотрудников полиции и Росгвардии, находившихся при исполнении служебных обязанностей, сообщают «Вести:Приморье».

УМВД России по Приморскому краю разыскивает троих граждан, которые, 23 января, во время несанкционированного публичного мероприятия на центральной площади города Владивостока, напали на сотрудников полиции и офицера Росгвардии, после чего скрылись. Видеозапись инцидента распространена в средствах массовой информации и социальных сетях.

Следственными органами следственного комитета были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приметы разыскиваемых:

1 - на вид 40-50 лет, среднего роста, среднего телосложения.

Был одет: коричневая дубленка, синяя свитер, черные штаны, серая вязаная шапка.

2 - на вид 45-55 лет, среднего роста, плотного телосложения, седые волосы.

Был одет: черная куртка с капюшон, черные штаны, черные перчатки, черные ботинки.

3 - на вид 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения.

Был одет: серый лыжный костюм, черная вязаная шапка с буквой «S».

Всех, кому известно местонахождение данных граждан, просят обратиться по телефонам:

- Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 249 04 91

- Дежурная часть УМВД России по г. Владивостоку: 8(423) 249 00 04

- Телефон доверия (круглосуточно): 8(423) 240 10 00

Напомним, что в соответствии со статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, за применение насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении им своих должностных обязанностей, российским законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, рассказали в УМВД РФ по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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