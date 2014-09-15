Водитель из Приморья таинственно пропал в Амурской области (видео)

Родственники пропавшего в Приамурье водителя фуры, который исчез после инцидента на льду Зейского водохранилища, строят предположения, что могло случиться с Олегом Красюком. Фура, за рулем которой он находился, провалилась под лед 27 января. Водителю удалось спастись, но после этого он бесследно пропал, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Амур.лайф.

ЧП произошло в конце января в 20 километрах от поселка Снежногорский. Как стало известно, по льду водохранилища двигались три фуры, одна из них частично ушла под воду.

«Он выпрыгнул из фуры. Они ее привязали, чтобы она не ушла под воду, закрепили ее и остались охранять груз, пережидать ночь во второй фуре. Третья фура ушла. А они остались на ночевку. И в ночь с 27 на 28 января он просто исчез, пропал! Что произошло – версий очень много», – рассказал Amur.life по телефону родственник Олега Красюка Дмитрий.

Пропавший мужчина приходится ему отчимом.Дмитрий рассказал, что семья Олега Красюка живет в Приморье, а отчим работает вахтовым методом в Амурской области. В этот раз он перевозил груз для одной из компаний. Чем именно была загружена многотонная машина, Дмитрий не знает. Чтобы разобраться в произошедшем, в Приамурье уже приехали его супруга и младший сын. Дмитрий из Владивостока также направляется к месту ЧП.

«После случившегося он не связывался с родными, до сих пор о нем ничего неизвестно», – пояснил Дмитрий и опроверг предположение, что его отчим мог испугаться негативных последствий случившегося и скрыться.

«Сто процентов – это бред, он нормальный человек, не способен на суицид и точно не будет скрываться от кого-то и от чего-то. Он выполнял свою работу и делал все по инструкции, выпрыгнул вовремя, спас себя, а что потом произошло, неизвестно… Если у них диспетчеры направляют по такому маршруту, почему он должен нести ответственность за этот груз? Все прекрасно понимают, что путь на водохранилище проложен. Я не думаю, что он сам такой недалекий, поехал мимо маршрута. У них был четкий маршрут. Произойти могло все что угодно – и что-то криминальное, и не криминальное. Полиция будет разбираться. В самой Зее ребята молодцы, 3 дня работали, но они исчерпали свои средства и возможности, дальше дело за полицией. Полиция нам помогает, я думаю, максимально большие силы будут направлены на поиски», – заключил Дмитрий.

Пропавшему Олегу Красюку 50 лет, у него четверо детей. Семья живет в Приморском крае.

Поиски водителя фуры велись силами полиции и поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ. На снегоходе и автомобиле ГАЗ-66 они обследовали прилегающую территорию.«Обследованы залив реки Черная, Саламатиха и мыс Сахаровский. В общей сложности было обследовано 210 квадратных километров. Поиски велись в сложных погодных условиях: при сильном ветре и низкой температуре воздуха. Трехдневные поиски не дали результата», – сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

По имеющейся информации, во время поисков на снегу нашли обувь типа шлепанца. Но, по свидетельству второго водителя, Олег ушел в неизвестном направлении одетым в зимнюю одежду.

По одной из версий, мужчина ушел с места ЧП и потерялся. Рассказывают, что после случившегося он сильно переживал за утонувшую фуру.

Родные Олега Красюка надеются, что истину сможет установить полиция. «Сотрудниками полиции и спасателями обследована большая территория. Они приняли все исчерпывающие меры, направленные на поиск гражданина, которые можно было осуществить с земли. Вопрос привлечения авиации прорабатывается», – сообщили в силовом ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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