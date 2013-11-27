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Водитель Toyota Chaser совершил столкновение с пассажирским автобусом и скрылся с места аварии

Водитель Toyota Chaser совершил столкновение с пассажирским автобусом и скрылся с места аварии

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 2 по улице Краснознаменной. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, водитель автомашины Toyota Chaser, не справившись с управлением, совершил столкновение с маршрутным автобусом. В салоне общественного транспорта находились два пассажира. Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Водитель автомашины Toyota Chaser с места происшествия скрылся.

Полицейские установили личность виновника автоаварии. 37-летний житель Артема пришел в отдел ГИБДД для дачи объяснения.

В отношении гражданина полицейские составили два административных протокола: по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

Решением мирового суда 37-летний житель Артема лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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