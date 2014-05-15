Кратер с горячей водой преградил владивостокцам проезд к жилым домам

На улице Вязовой во Владивостоке образовалась огромная яма, которая перекрыла проезд к жилым домам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.

"Вот так вот у нас на улице Вязовой движение происходит. Огромная яма, которую даже не знаю, как преодолеть. Интересно, как скорая помощь будет здесь ездить?... Вот он выбрался. Сейчас мы будем штурмовать эту яму", - рассказывает автор видео.

Такая ситуация на улице Вязовой уже пару недель. Все началось с маленького ручейчка горячей воды, который течет на дорогу, в итоге образовался кратер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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