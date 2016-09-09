19 приморцев спасла санитарная авиация в январе

В январе воздушные суда санитарной авиации Приморья совершили 15 вылетов и эвакуировали 19 человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Основные предварительные диагнозы, установленные медицинскими бригадами «воздушных скорых» – переломы, кардиология, пневмонии.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, в южные районы вертолет вылетал шесть раз – для спасения детей и попутно одного взрослого больного с термическим ожогом. Северный вертолет за месяц транспортировал 13 человек, в том числе одного ребенка.

«В первый месяц года было совершено семь вылетов к детям в возрасте от 6 месяцев до 15 лет. Врачи зафиксировали пневмонию, травмы, инородное тело в бронхах», – сообщил руководитель Центра медицины катастроф Александр Партин.

География вылетов в январе – это села Самарга, Черниговка, Новопокровка, поселки Светлая, Кавалерово, Камень-Рыболов, Пограничный, Кировский, города Дальнегорск, Находка и Спасск-Дальний. Основные предварительные диагнозы, установленные медицинскими бригадами санавиации, – переломы, кардиология, пневмонии. Все пациенты были доставлены в лечебные учреждения края без ухудшения состояния.

«Среднее расчетное время транспортировки пациента из наиболее отдаленного поселка до центральной районной больницы составляет 1,5-2 часа, а дорога на автомобиле заняла бы более пяти часов. Все время нахождения пациентов на борту за их состоянием следят медицинские работники. Во время полета у врачей есть возможность подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения», – отмечают специалисты.

Напомним, два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e были приобретены в 2017 году. Специалисты называют их «южным» и «северным» бортами. «Южный» отправляется на санитарные задания из аэропорта «Озерные ключи». «Северный» базируется в аэропорту поселка Кавалерово и в основном обслуживает самые удаленные муниципальные образования, например, Тернейский муниципальный округ с низкой плотностью населения и дефицитом медицинских учреждений, где могут оказать помощь сложным больным. Таких пациентов воздушные суда при необходимости доставляют в клиники Дальнегорска, поселков Кавалерово и Пластун.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, в планах развития санавиации на этот год – обустройство двух вертолетных площадок во Владивостоке. Обсуждается также вопрос приобретения двух вертолетов, более адаптированных для транспортировки пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]