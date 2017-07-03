«Ехать отказывается. В глазах страх и ужас»: жители Владивостока обсуждают ситуацию на дороге
Ситуацию с нечищенными дорогами в городе в очередной раз обсуждают жители Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».
Горожане рассказывают, что водители пассажирских автобусов отказываются выходить на маршрут. Так, одну из таких ситуаций описала жительница города.
, пишет автор поста в одном из приморских пабликов.
В комментариях отметили, ситуация повторяется каждую зиму. И требует решения властей.
«Там беда каждый год, на эту сопку техника никогда не доходит, а район там огромный, людей живое много, пенсионеры на рынок пытаются добраться. С другой стороны 39й автобус до Сафонова нормально не ходит из-за льда, опять же когда по 92му маршруту раньше Хайсы ходили, они хоть прорывались наверх. А сейчас новые автобусы - и все, зимой печаль».
«С Часовитина на тех выходных спускались до Школьной. Просто ледяная коллея. На пониженной страх и ужас».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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