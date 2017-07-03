«Ехать отказывается. В глазах страх и ужас»: жители Владивостока обсуждают ситуацию на дороге

Ситуацию с нечищенными дорогами в городе в очередной раз обсуждают жители Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Горожане рассказывают, что водители пассажирских автобусов отказываются выходить на маршрут. Так, одну из таких ситуаций описала жительница города.

Сегодня, 4.02.2021 не ходил по маршруту автобус № 92 "Школьная-Сафонова" из-за нечищенной дороги. Водитель стоял на остановке Школьная и отказался везти людей, так как автобус может сорваться с пассажирами вниз с сопки. Водитель не может брать на себя ответственность за опасную езду по льду. Этот автобус, что на фото , повредил себе корпус во время движения с людьми в салоне, когда его занесло на льду. Администрация города не выполняет свои обязанности по очистке дорог от льда. Не пора ли мэру города уходить в отставку? Жители , которые пользуются маршрутом № 92 вынуждены буквально "лезть" на сопку по голому льду, тротуары в безобразном состоянии

, пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях отметили, ситуация повторяется каждую зиму. И требует решения властей.

«Там беда каждый год, на эту сопку техника никогда не доходит, а район там огромный, людей живое много, пенсионеры на рынок пытаются добраться. С другой стороны 39й автобус до Сафонова нормально не ходит из-за льда, опять же когда по 92му маршруту раньше Хайсы ходили, они хоть прорывались наверх. А сейчас новые автобусы - и все, зимой печаль».

«С Часовитина на тех выходных спускались до Школьной. Просто ледяная коллея. На пониженной страх и ужас».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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