В ПФР объяснили, почему не выплачивается индексация по пенсиям

Пенсия работающих россиян индексируется, но выплачивается без учета индексации. Повышенную выплату пенсионеры смогут получать после увольнения. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР), сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

В ПФР по Астраханской области отметили, что с началом 2021 года в их адрес стали поступать вопросы, почему выплаты некоторым пенсионерам не увеличились. «Дело в том, что пенсия работающих пенсионеров индексируется, но выплачивается без учета индексации», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Пенсионер может зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР, и там отобразится сумма пенсии в период продолжения трудовой деятельности, и вторая сумма с учетом индексации, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что эти выплаты гражданин будет получать после увольнения. Однако после увольнения должно пройти три месяца для индексации пенсии, пока в ПФР не придут документы от работодателя, уточнили в фонде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]