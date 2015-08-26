Части граждан планируют повысить фиксированную выплату к пенсии

Правительство РФ планирует повысить фиксированную выплату к страховой пенсии для родителей и опекунов детей-инвалидов. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в весеннюю сессию, сообщают «Вести:Приморье».

«Законопроектом предусматривается повышение в размере одной трети фиксированной части пенсии на каждого недееспособного или нетрудоспособного члена семьи, но не более чем для трёх», — пишет «Парламентская газета».

Сейчас суды неоднозначно оценивают право на повышение фиксированной части выплаты страховой пенсии для таких родителей, пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Почти в 50% случаев из судебной практики таким родителям отказывают в связи с тем, что якобы их доходы меньше, чем весь объём доходов, выплачиваемых на детей — недееспособных инвалидов. В связи с этим они якобы не могут являться иждивенцами таких родителей», — рассказала депутат.

Законопроектом предусматривается повышение в размере одной трети фиксированной части пенсии на каждого недееспособного или нетрудоспособного члена семьи, но не более чем для трёх. По оценкам правительства число получателей страховой пенсии из числа родителей недееспособных инвалидов с детства составит 15 тысяч человек. Дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2021 году оцениваются в 31,59 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]