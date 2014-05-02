В МЧС Приморья озвучили подробности пожара на базе отдыха

6 февраля в 13:05 на пульт пожарно-спасательной службы Владивостокского городского округа поступило сообщение о том, что произошло возгорание в здании базы отдыха, расположенного на территории бухты Лазурная, сообщают «Вести:Приморье».

Спустя 6 минут, к месту происшествия прибыл первый расчёт огнеборцев. В ходе разведки было установлено, что горит крыша здания, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Приступив к тушению, пожар был локализован. Площадь возгорания составляет 70 кв. м.

В тушении задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушение пожара продолжается.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Пламя уничтожило кемпинг "Мыс крутой" - бывший "Вояж" в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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