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Анонс на 8 февраля

Анонс на 8 февраля

8 февраля в 12:00. Музей города. Выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

8 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

8 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка из собрания Александра Васильева "Мода серебряного века". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

8 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

8 февраля в 18:00. Библиотека им. А. М. Горького. Зимняя школа нумизматики и бонистики. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

8 февраля в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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