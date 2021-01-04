COVID в России: выявлено 16 048 заболевших инфекцией

За последние сутки, по данным на 7 февраля, в России выявлено 16 048 заболевших инфекцией COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом уточняет «Стопкоронавирус.рф».

За весь период заразились инфекцией коронавируса 3 967 281 человек.

Всего умерли 76 661 человек. 432 человек умерло за сутки.

Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 3 456 210 граждан. 19 884 человек выздоровело за сутки.

Напомним, в Приморском крае за минувшие сутки выявлено 193 случая коронавируса, с нарастающим итогом - 37760. Всего вылечившихся от COVID-19 – 29 369 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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