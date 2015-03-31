Собственникам недвижимости в Приморье предлагают не платить лишнего

Правительство Приморского края предлагает собственникам недвижимости свериться с перечнем объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Если собственник не согласен с тем, что его объект внесли в такую базу данных, он вправе обратиться с соответствующим заявлением в минимущество, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, ведомство проводит постоянную работу по формированию и утверждению перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. На основании сведений этого перечня органы Федеральной налоговой службы начисляют налог на имущество организаций, пополняющий краевой бюджет.

«В соответствии с законодательством Приморского края к таким объектам относятся, например, административно-деловые и торговые центры и помещения в них, кроме помещений, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных или муниципальных структур. Это могут быть и нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета предусматривает размещение там офисов и торговых объектов, либо которые фактически используются для размещения таковых, а также жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета», – уточняют в министерстве.

Распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края утвержден перечень объектов недвижимого имущества на 2021 год, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В список включены сведения о 8500 нежилых объектах недвижимого имущества офисного и торгового назначения.

«Если какой-либо собственник полагает, что его объект включен в перечень неправомерно, поскольку этот объект фактически не является торговым либо офисным, то он вправе в срок не позднее 1 октября текущего года обратиться в минимущество с заявлением об исключении этого объекта из перечня», – подчеркнул и.о. министра имущественных и земельных отношений Приморского края Алексей Ляйфер.

На основании таких заявлений министерство имущественных и земельных отношений ежеквартально формирует и утверждает графики проведения мероприятий по обследованию объектов, с которыми также можно ознакомиться на сайте Правительства Приморского края. По результатам мероприятий министерство принимает решение об исключении, либо об отказе в исключении объекта из перечня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]