«Ух, что она вытворяет с лопатой»: Жители Уссурийска восхитились увиденным

В Приморье жители сами решают проблему нечищенных дорог, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморском паблике очевидец опубликовал видео того, как неравнодушные горожане в Уссурийске сами решают проблему по расчистке дорог ото льда и снега. Видно, грузовик подъехал в одному из пешеходных переходов, девушка лопатой скидывала песок из кузова грузовика на то место, где пешеходы ожидают сигнала светофора. Скорее всего, это тротуар, которого не видно под снегом и льдом.

Как говорят в народе, «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих».

В комментариях паблика отметили, раньше девушка была замечена за уборкой мусора. Вероятно, есть еще в городе те, кто хочет жить там, где чисто и светло.

«Летом девушка закидывала большие пакеты с мусором в кузов грузовика, может это она же, а может и нет»,

«Ух ты, что она вытворяет с лопатой».

«Молодец девчонка».

«Во такая нынче ситуация, всё на хрупких плечах, а девушка молодчинка».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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