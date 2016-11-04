«Ух, что она вытворяет с лопатой»: Жители Уссурийска восхитились увиденным
В Приморье жители сами решают проблему нечищенных дорог, сообщают «Вести:Приморье».
В Приморском паблике очевидец опубликовал видео того, как неравнодушные горожане в Уссурийске сами решают проблему по расчистке дорог ото льда и снега. Видно, грузовик подъехал в одному из пешеходных переходов, девушка лопатой скидывала песок из кузова грузовика на то место, где пешеходы ожидают сигнала светофора. Скорее всего, это тротуар, которого не видно под снегом и льдом.
Как говорят в народе, «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих».
В комментариях паблика отметили, раньше девушка была замечена за уборкой мусора. Вероятно, есть еще в городе те, кто хочет жить там, где чисто и светло.
«Летом девушка закидывала большие пакеты с мусором в кузов грузовика, может это она же, а может и нет»,
«Ух ты, что она вытворяет с лопатой».
«Молодец девчонка».
«Во такая нынче ситуация, всё на хрупких плечах, а девушка молодчинка».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
видео mark2_che
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