Банкротить будут по-новому: в Госдуме заявили об изменении в законе

Новый закон о банкротстве может быть принят Госдумой в весеннюю сессию, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Хочу подчеркнуть, что закон имеет революционный характер, и мы надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. Во всяком случае таково решение, поручение президента Российской Федерации. Дальше будем воплощать его в жизнь», — передает слова Белоусова ТАСС. По мнению вице-премьера, за 20 лет существования законодательство устарело и его нужно менять.

Белоусов отметил, что одной из основных новелл закона станет оптимизация процедур банкротства — вместо пяти процедур будет две. Кроме того, будет сделан акцент на усиление роли саморегулируемых организаций, которые объединяют арбитражных управляющих, а также разработан новый механизм их отбора, уточняет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]