Скорая мчалась с мигалками: серьезное ДТП - на трассе в Приморье

На трассе в Приморье произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказал пользователь whatsapp, который стал очевидцем ДТП. На место ДТП примчались скорая помощь и полиция. Грузовой автомобиль на борту с краном улетел с дороги в кювет и перевернулся.

Уточняется, авария произошла в районе Штыково, при движении в сторону Артема.

Детали ДТП уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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