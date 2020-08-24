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Скорая мчалась с мигалками: серьезное ДТП - на трассе в Приморье

Скорая мчалась с мигалками: серьезное ДТП - на трассе в Приморье

На трассе в Приморье произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказал пользователь whatsapp, который стал очевидцем ДТП. На место ДТП примчались скорая помощь и полиция. Грузовой автомобиль на борту с краном улетел с дороги в кювет и перевернулся.

Уточняется, авария произошла в районе Штыково, при движении в сторону Артема.

Детали ДТП уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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