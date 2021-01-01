150 новых случаев и 4 - летальных: оперштаб Приморья озвучил суточную статистику по COVID-19

150 новых случаев коронавируса выявлено в Приморском крае за минувшие сутки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По данным на 12 февраля, в Приморье подтверждено 38615 случаев COVID-19. За прошедшие сутки от заболевания скончались еще четыре человека. Всего от коронавируса в крае умерли 587 человек.

С начала эпидемии в Приморье уже выздоровели 30948 ковидных пациентов.

За все время в крае проведено 815816 тестов на COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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