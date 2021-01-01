Сегодня, 09:56
150 новых случаев и 4 - летальных: оперштаб Приморья озвучил суточную статистику по COVID-19
150 новых случаев коронавируса выявлено в Приморском крае за минувшие сутки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.
По данным на 12 февраля, в Приморье подтверждено 38615 случаев COVID-19. За прошедшие сутки от заболевания скончались еще четыре человека. Всего от коронавируса в крае умерли 587 человек.
С начала эпидемии в Приморье уже выздоровели 30948 ковидных пациентов.
За все время в крае проведено 815816 тестов на COVID-19.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: