Количество выздоравливающих от COVID-19 превышает вновь выявляемые случаи в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 861 в 85 регионах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 057 698 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 765 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 577 907.

За последние сутки подтверждены 502 смерти. За весь период по России умерло 79 696 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 106,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 393 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 637 тыс. 223 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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