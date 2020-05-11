Прививка от COVID необходима и переболевшим

Переболевшие коронавирусом люди не приобретают сильного иммунитета к инфекции и поэтому должны пройти вакцинацию. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет», — цитирует представителя ВОЗ РИА «Новости».

По словам Сваминатан, у большинства переболевших коронавирусом фиксируется достаточно слабый иммунный ответ к инфекции.

Представитель ВОЗ добавила, что вакцина у уже переболевших коронавирусом в разы усилит выработку антител к инфекции. Так как иммунная система таких людей уже распознает аналогичный антиген, пишет ura.ru.

Напомним, за минувшие сутки в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 119 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 39 131. Вылечились от COVID-19 319 заболевших, всего выздоровевших - 31 994.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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