Вынесли на носилках: В Приморье горит квартира в многоэтажке

В Уссурийске в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, сообщают «Вести:Приморье». На место происшествия прибыли пожарные и скорая.

В приморском паблике рассказали, горит квартира в доме на улице Промышленной. Уточняется, пожар возник на 4-м этаже.

На кадрах видно, спасатели вынесли пострадавшего, уложили на носилки в карету скорой помощи.

Детали ЧП устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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