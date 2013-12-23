Приморских туроператоров поддержат краевыми субсидиями за работу с детьми

Агентство по туризму Приморья подготовило паспорта проектов по развитию внутреннего туризма. После утверждения мероприятия этих проектов станут региональными составляющими разрабатываемого сегодня национального «Туризм и индустрия гостеприимства». А пока Правительство региона намерено поддержать субсидиями некоторые направления внутреннего туризма, в приоритете – организация детских туров по территории края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В агентстве сообщили, что в связи пандемией коронавирусной инфекции и вызванными ей ограничениями международного туризма меры государственной поддержки сейчас сосредоточены на развитии внутреннего туризма. Региональные проекты, о которых идет речь, направлены на создание качественных и разнообразных туристических продуктов, повышение их доступности и совершенствование управления в сфере туризма Приморского края.

«Проекты предусматривают широкий инструментарий, который позволит эффективно развивать все виды туризма, создать систему планирования развития туристических территорий и их управления, комфортные условия для формирования инфраструктуры туризма с привлечением инвесторов в проекты, новые рабочие места и увеличить количество поездок в регион. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию смежных отраслей и формированию сопутствующих положительных социально-экономических эффектов», – сообщили в ведомстве.

Особое внимание уделено повышению доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста. Но еще до начала реализации региональных проектов, уже в этом году, агентство по туризму Приморского края разрабатывает порядок предоставления субсидий субъектам предпринимательской деятельности. Финансовую поддержку предусмотрят на возмещение затрат, связанных с организацией туристских поездок для детей по территории региона.

«В текущем году мы планируем предоставить в порядке конкурсного отбора субсидии туроператорам Приморского края. Приоритет будет у тех участников рынка, которые предложит проекты организации групповых туров для школьников с отдаленных территорий Приморья», – обозначил руководитель агентства по туризму Владимир Щур.

Напомним, что в 2020 году с привлечением средств краевой субсидии в Приморье обустроили ряд мест туристического показа, в том числе пляж «Юбилейный» во Владивостоке, побережье бухты Баклан в Славянке, зону отдыха на мысе Ахлестышева на острове Русский, экологическую тропу на острове Попова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]